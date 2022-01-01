Intel Core i3 1215U против Celeron N4500
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 581 балл
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 60% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
н/д
453
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +673%
5479
709
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +159%
3511
1357
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +474%
11445
1995
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +163%
1531
582
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +327%
4616
1082
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-1215U
|N4500
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|8
|2
|Частота
|1.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|11x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|256
|TMUs
|32
|16
|ROPs
|16
|8
|Вычислительные блоки
|64
|16
|TGP
|45 Вт
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|8
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