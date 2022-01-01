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Intel Core i3 1215U против Celeron N4500

Intel Core i3 1215U
VS
Intel Celeron N4500
Intel Core i3 1215U
Intel Celeron N4500

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или Celeron N4500 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 581 балл
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 60% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +673%
5479
Celeron N4500
709
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +159%
3511
Celeron N4500
1357
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +474%
11445
Celeron N4500
1995
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +163%
1531
Celeron N4500
582
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +327%
4616
Celeron N4500
1082
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Jasper Lake
Номер модели i3-1215U N4500
Сокет BGA-1744 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 8 2
Частота 1.2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 11x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 512 256
TMUs 32 16
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 16
TGP 45 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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Комментарии

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