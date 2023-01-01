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Intel Core i3 13100

Intel Core i3 13100

Core i3 13100 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 730, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 13100 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
9906
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 13100

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i3-13100
Интегрированная графика UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4
Потоков 8
Частота 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота шины 100 МГц
Множитель 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 60 Вт
Макс. TDP (Boost) 89 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц
Шейдерные блоки 192
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 24
TGP 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 13100
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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