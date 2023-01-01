Intel Core i3 13100 против i3 12100
Что лучше: Intel Core i3 13100 на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 13100
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 13100 +2%
1707
1678
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 13100 +23%
9906
8086
Passmark CPU (одноядерный)
3504
Passmark CPU (многоядерный)
13755
Geekbench 5 (одноядерный)
1716
Geekbench 5 (многоядерный)
6367
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i3-13100
|i3-12100
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|60 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|89 Вт
|89 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 13100
|Сайт Intel Core i3 12100
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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