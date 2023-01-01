Intel Core i5 12400 против i3 13100
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или i3 13100 с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 13100
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +1%
1721
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +22%
12095
9906
Passmark CPU (одноядерный)
3561
Passmark CPU (многоядерный)
19718
Geekbench 5 (одноядерный)
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
8724
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-12400
|i3-13100
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|60 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|117 Вт
|89 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт Intel Core i3 13100
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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