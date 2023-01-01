Intel Core i3 1315U

Ядер: 6

6 L3-кэш: 10МБ (общий)

10МБ (общий) TDP: 15 Вт

15 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i3 1315U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 6 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 10 МБ.