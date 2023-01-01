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Intel Core i3 1315U

Intel Core i3 1315U
  • Ядер: 6
  • L3-кэш: 10МБ (общий)
  • TDP: 15 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i3 1315U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 6 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 10 МБ.
Обратите внимание: тесты i3 1315U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1315U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1666
Cinebench R23 (многоядерный)
6144
Geekbench 5 (одноядерный)
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
5832
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1315U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i3-1315U
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2
Потоков 4
Частота 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 6
Количество потоков 8
Частота шины 100 МГц
Множитель 12x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 16
Вычислительные блоки 64
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1315U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i3 1315U или Core i3 1215U
2. Core i3 1315U или Core i7 1365U
3. Core i3 1315U или Core i7 1355U
4. Core i3 1315U или Core i5 1345U
5. Core i3 1315U или Core i5 1335U
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