Intel Core i3 1315U против i3 1215U
Что лучше: Intel Core i3 1315U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1315U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1315U
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1683
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1315U +13%
6211
5497
Passmark CPU (одноядерный)
3491
Passmark CPU (многоядерный)
11661
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1315U +7%
1645
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1315U +28%
5927
4634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i3-1315U
|i3-1215U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|UHD Graphics (64EU)
Процессор
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|0.9 ГГц
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|12x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|16
|16
|Вычислительные блоки
|64
|64
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1315U
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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