Intel Core i3 1315U против AMD Ryzen 5 7520U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1315U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1315U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1315U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1630 и 1063 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 1315U +49%
1678
1124
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1315U +35%
6215
4591
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1315U +53%
1637
1073
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1315U +55%
6219
4002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|22 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|-
|Номер модели
|i3-1315U
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|0.9 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|128
|TMUs
|32
|8
|ROPs
|16
|4
|Вычислительные блоки
|64
|2
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1315U
|Сайт AMD Ryzen 5 7520U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|4
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1