Core i3 N305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 0 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.