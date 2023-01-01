Intel Core i3 N305
- Ядер: 8
- L3-кэш: 6МБ (общий)
- TDP: 9-15 Вт
- Размер транзистора: 10 нанометров
Core i3 N305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 0 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1219
Cinebench R23 (многоядерный)
3620
Geekbench 5 (одноядерный)
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
4626
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Номер модели
|i3-N305
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Частота
|0 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|8
|Частота
|1800 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|8
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|18x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|9-15 Вт
|Критическая температура
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|32
|TGP
|45 Вт
iGPU FLOPS
0.74 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 N305
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9