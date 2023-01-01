Главная > Core i3 N305: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i3 N305

Intel Core i3 N305
  • Ядер: 8
  • L3-кэш: 6МБ (общий)
  • TDP: 9-15 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i3 N305 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 8 ядер и 8 потоков. Его базовая частота – 0 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 N305 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1219
Cinebench R23 (многоядерный)
3620
Geekbench 5 (одноядерный)
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
4626
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 N305

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake
Номер модели i3-N305
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Частота 0 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 1800 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 8
Количество потоков 8
Частота шины 100 МГц
Множитель 18x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 9-15 Вт
Критическая температура 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 1
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 N305
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 9

Конкуренты

1. Core i3 1115G4 против Core i3 N305
2. Core i3 1215U против Core i3 N305
3. Core i3 1210U против Core i3 N305
4. Core i5 1335U против Core i3 N305
5. Core i3 1305U против Core i3 N305
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i3 N305? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры