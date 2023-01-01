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Intel Core i3 N305 против i3 1215U

Intel Core i3 N305
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i3 N305
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and N305
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1572 и 1096 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305
1207
Core i3 1215U +30%
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 N305
3579
Core i3 1215U +62%
5784
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305
1091
Core i3 1215U +44%
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305
4605
Core i3 1215U +30%
5999
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 N305 и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели i3-N305 i3-1215U
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 2
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1800 ГГц 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 12x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 9-15 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 16
Вычислительные блоки 32 64
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 N305
0.74 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 N305 Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 9 20

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Комментарии

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