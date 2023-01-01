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Intel Core i3 N305 против i3 1115G4

Intel Core i3 N305
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 N305
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and N305
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 1096 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 N305 +14%
3579
Core i3 1115G4
3138
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305
1091
Core i3 1115G4 +16%
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305 +82%
4605
Core i3 1115G4
2526
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 N305 и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели i3-N305 i3-1115G4
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics Xe G4

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 2
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1800 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 2
Количество потоков 8 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 9-15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 32 48
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 N305
0.74 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 N305 Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 9 16

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Комментарии

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