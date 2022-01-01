Intel Core i5 1135G7 против i3 1215U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 46% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 1313 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1336
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
5018
Core i3 1215U +9%
5463
Passmark CPU (одноядерный)
2711
Core i3 1215U +33%
3605
Passmark CPU (многоядерный)
10026
Core i3 1215U +25%
12507
Geekbench 5 (одноядерный)
1307
Core i3 1215U +11%
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +21%
4595
3799
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i5-1135G7
|i3-1215U
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|UHD Graphics (64EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|9-24x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|512
|TMUs
|40
|32
|ROPs
|20
|16
|Вычислительные блоки
|80
|64
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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