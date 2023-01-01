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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 5 7520U

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 5 7520U
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 5 7520U

Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 5 7520U на 2.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7520U and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1313 и 1063 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +20%
1348
Ryzen 5 7520U
1124
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +10%
5073
Ryzen 5 7520U
4591
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +23%
1322
Ryzen 5 7520U
1073
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +16%
4648
Ryzen 5 7520U
4002
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake -
Номер модели i5-1135G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 28x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1449 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 LPDDR5-5500
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 4

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