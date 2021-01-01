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Intel Core i5 1155G7

Intel Core i5 1155G7

Core i5 1155G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 80EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1155G7 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1410
Geekbench 5 (многоядерный)
4686

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1155G7

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 8 июня 2021
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1155G7
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1.0-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 10-25x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
Шейдерные блоки 640
TMUs 40
ROPs 20
Вычислительные блоки 80
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

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1. Intel Core i5 1155G7 или Intel Core i5 8250U
2. Intel Core i5 1155G7 или Intel Core i7 1165G7
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4. Intel Core i5 1155G7 или AMD Ryzen 7 5800U
5. Intel Core i5 1155G7 или AMD Ryzen 3 5300U
6. Intel Core i5 1155G7 или Intel Core i5 1145G7
7. Intel Core i5 1155G7 или AMD Ryzen 3 5400U

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