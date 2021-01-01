Intel Core i5 1155G7
Core i5 1155G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 80EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1410
Geekbench 5 (многоядерный)
4686
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|8 июня 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-1155G7
|Сокет
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|1.0-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|10-25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|TMUs
|40
|ROPs
|20
|Вычислительные блоки
|80
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1155G7
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16