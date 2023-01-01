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Intel Core i5 1335U против i5 1155G7

Intel Core i5 1335U
VS
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i5 1335U
Intel Core i5 1155G7

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i5 1155G7 с 4-ядрами на 1.0-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1155G7 and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1302 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +21%
1718
Core i5 1155G7
1421
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +74%
7308
Core i5 1155G7
4188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1335U +20%
3453
Core i5 1155G7
2879
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1335U +69%
16991
Core i5 1155G7
10079
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +31%
1698
Core i5 1155G7
1298
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +83%
7487
Core i5 1155G7
4096
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и i5 1155G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i5-1335U i5-1155G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 8
Частота 1.3 ГГц 1.0-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 10-25x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт Intel Core i5 1155G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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