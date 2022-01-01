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Intel Core i5 1155G7 против i3 1215U

Intel Core i5 1155G7
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i5 1155G7
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1155G7 на 1.0-2.5 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and 1155G7
Причины выбрать Intel Core i5 1155G7
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i5 1155G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 1302 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4240
Core i3 1215U +29%
5479
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1155G7
2890
Core i3 1215U +21%
3511
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1155G7
10143
Core i3 1215U +13%
11445
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1155G7
1303
Core i3 1215U +17%
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1155G7
4137
Core i3 1215U +12%
4616
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1155G7 и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 июня 2021 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Alder Lake-U
Номер модели i5-1155G7 i3-1215U
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 8
Частота 1.0-2.5 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10-25x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1155G7
1.41 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1155G7 Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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