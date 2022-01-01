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Intel Core i5 12600H

Intel Core i5 12600H

Core i5 12600H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12600H в популярных бенчмарках

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12600H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H
Номер модели i5-12600H
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 12
Количество потоков 16
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
Шейдерные блоки 640
TMUs 40
ROPs 20
Вычислительные блоки 80
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Core i5 12600H или Ryzen 5 5600H
2. Core i5 12600H или Core i7 11800H
3. Core i5 12600H или Apple M1
4. Core i5 12600H или Core i7 12700K
5. Core i5 12600H или Core i5 12600K
6. Core i5 12600H или Core i7 12800H
7. Core i5 12600H или Core i5 12500H
8. Core i5 12600H или Core i7 12700H
9. Core i5 12600H или Ryzen 5 6600H

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