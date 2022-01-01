Core i5 12600H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.