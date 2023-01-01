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Intel Core i5 12600H против AMD Ryzen 7 7735HS

Intel Core i5 12600H
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Intel Core i5 12600H
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12600H на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7735HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and 12600H
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (4.75 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600H
13738
Ryzen 7 7735HS +11%
15306
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600H
8406
Ryzen 7 7735HS +30%
10936
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600H и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i5-12600H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12600H
1.41 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600H Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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