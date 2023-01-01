Intel Core i5 13420H против i5 1335U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i5 13420H на 2.1 ГГц или i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13420H
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13420H +1%
1712
1703
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13420H +74%
12746
7310
Passmark CPU (одноядерный)
3481
Passmark CPU (многоядерный)
16853
Geekbench 5 (одноядерный)
1674
Core i5 1335U +1%
1696
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13420H +45%
10836
7473
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-13420H
|i5-1335U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.5 ГГц
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|13x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|55 Вт
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|12
|20
|Вычислительные блоки
|48
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13420H
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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