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Intel Core i5 13600K

Intel Core i5 13600K

Core i5 13600K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 44 МБ.

Обратите внимание: тесты i5 13600K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 13600K в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1971
Cinebench R23 (многоядерный)
24337
Geekbench 5 (одноядерный)
1976
Geekbench 5 (многоядерный)
14353

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 октября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i5-13600K
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 44МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X и Intel Core i5 13600K
2. AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i5 13600K
3. Intel Core i9 12900K и Intel Core i5 13600K
4. Intel Core i7 12700K и Intel Core i5 13600K
5. Intel Core i5 12600K и Intel Core i5 13600K
6. Intel Core i7 13700K и Intel Core i5 13600K

Комментарии

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