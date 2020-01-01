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Intel Core i7 10750H

Intel Core i7 10750H

Core i7 10750H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 10750H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
479
Cinebench R20 (многоядерный)
2694
Passmark CPU (одноядерный)
2732
Passmark CPU (многоядерный)
12655
Geekbench 5 (одноядерный)
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
5374

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 10750H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i7-10750H
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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