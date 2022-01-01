Intel Core i7 10750H против Apple M2
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 47% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
- На 67% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 56.6 ГБ/c (124%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1173
Apple M2 +47%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
7250
Apple M2 +20%
8674
Passmark CPU (одноядерный)
2712
Passmark CPU (многоядерный)
12308
Geekbench 5 (одноядерный)
1175
Geekbench 5 (многоядерный)
5864
Apple M2 +80%
10577
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|-
|Номер модели
|i7-10750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1456 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10750H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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