Главная > Сравнения CPU > Core i7 10750H vs Apple M1

Intel Core i7 10750H против Apple M1

Intel Core i7 10750H
VS
Apple M1
Intel Core i7 10750H
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10750H
Причины выбрать Intel Core i7 10750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 69% ниже чем у Core i7 10750H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1174 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10750H +19%
489
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10750H +29%
2747
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10750H
2759
Apple M1 +37%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10750H
12574
Apple M1 +22%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10750H
1189
Apple M1 +48%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10750H
5691
Apple M1 +34%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10750H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 апреля 2020 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 395 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-10750H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10750H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Ryzen 7 4800H или Core i7 10750H
2. Core i7 10875H или Core i7 10750H
3. Core i7 1185G7 или Core i7 10750H
4. Ryzen 9 4900HS или Core i7 10750H
5. Core i7 11370H или Core i7 10750H
6. Core i7 9750H или Apple M1
7. Core i7 1165G7 или Apple M1
8. Ryzen 9 5950X или Apple M1
9. Core i5 8250U или Apple M1
10. Ryzen 7 5800H или Apple M1

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i7 10750H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях