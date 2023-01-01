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Intel Processor N100 против Core i7 1165G7

Intel Processor N100
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Processor N100
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: Intel Processor N100 на 0 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and N100
Причины выбрать Intel Processor N100
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1426 и 728 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N100
2210
Core i7 1165G7 +177%
6118
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N100
2092
Core i7 1165G7 +109%
4365
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N100 и Core i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели N100 i7-1165G7
Интегрированная графика UHD Graphics (24 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 8
Частота 0 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 12-28x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 12-28 Вт
Сокет BGA-1264 BGA-1449
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (24 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 10 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Processor N100
0.3 терафлопс
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-4800		 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N100 Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 9 16

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