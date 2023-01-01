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Intel Core i7 1165G7 против i5 1335U

Intel Core i7 1165G7
VS
Intel Core i5 1335U
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i5 1335U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1335U and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1426 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7
1512
Core i5 1335U +14%
1727
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7
6084
Core i5 1335U +22%
7406
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7
2854
Core i5 1335U +23%
3501
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7
10515
Core i5 1335U +63%
17160
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7
1427
Core i5 1335U +20%
1712
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4371
Core i5 1335U +72%
7539
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и i5 1335U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Raptor Lake
Номер модели i7-1165G7 i5-1335U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 2
Потоков 8 4
Частота 1.2-2.8 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 13x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1449 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Core i5 1335U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт Intel Core i5 1335U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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