Intel Core i7 1165G7 против i5 1335U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1426 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1512
Core i5 1335U +14%
1727
Cinebench R23 (многоядерный)
6084
Core i5 1335U +22%
7406
Passmark CPU (одноядерный)
2854
Core i5 1335U +23%
3501
Passmark CPU (многоядерный)
10515
Core i5 1335U +63%
17160
Geekbench 5 (одноядерный)
1427
Core i5 1335U +20%
1712
Geekbench 5 (многоядерный)
4371
Core i5 1335U +72%
7539
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-1165G7
|i5-1335U
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|13x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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