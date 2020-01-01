Intel Core i7 1185G7
Core i7 1185G7 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Iris Xe Graphics G7 96EU, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
579
Cinebench R20 (многоядерный)
2199
Passmark CPU (одноядерный)
2794
Passmark CPU (многоядерный)
10313
Geekbench 5 (одноядерный)
1590
Geekbench 5 (многоядерный)
5792
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-1185G7
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
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