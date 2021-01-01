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Intel Core i7 1185G7 против i5 1145G7

Intel Core i7 1185G7
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 1185G7
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1330 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1185G7 и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 сентября 2020 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1185G7 i5-1145G7
Сокет BGA-1449 BGA-1598
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G7 80

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2-3.0 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1185G7 Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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