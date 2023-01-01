Intel Core i7 1185G7 против i5 1335U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1185G7 на 1.2-3.0 ГГц или i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1483 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1460
Core i5 1335U +19%
1732
Cinebench R23 (многоядерный)
5737
Core i5 1335U +29%
7398
Passmark CPU (одноядерный)
2864
Core i5 1335U +23%
3509
Passmark CPU (многоядерный)
10695
Core i5 1335U +60%
17082
Geekbench 5 (одноядерный)
1497
Core i5 1335U +14%
1713
Geekbench 5 (многоядерный)
5198
Core i5 1335U +45%
7563
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-1185G7
|i5-1335U
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.2-3.0 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-30x
|13x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|55 Вт
|Сокет
|BGA-1449
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1350 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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