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Intel Core i7 8700K

Intel Core i7 8700K

Core i7 8700K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 8700K в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
517
Cinebench R20 (многоядерный)
3340
Passmark CPU (одноядерный)
2764
Passmark CPU (многоядерный)
13865
Geekbench 5 (одноядерный)
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
6788

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 8700K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 5 октября 2017
Цена в момент релиза 359 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i7-8700K
Сокет LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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