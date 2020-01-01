Intel Core i7 8700K
Core i7 8700K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1151, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
517
Cinebench R20 (многоядерный)
3340
Passmark CPU (одноядерный)
2764
Passmark CPU (многоядерный)
13865
Geekbench 5 (одноядерный)
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
6788
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|359 долларов
|Тип
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-8700K
|Сокет
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Конкуренты
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- Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 7 2700X
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i7 9700
- Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i7 9700K
- Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 7 3700X
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i7 10700K
- Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600X
- Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 9 3900X
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i5 10600K
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i5 10400
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i5 10600
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i7 10700KF
- Intel Core i7 8700K или Intel Core i9 10900K
- Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 9 3900XT