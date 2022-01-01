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Intel Core i9 12900HK

Intel Core i9 12900HK

Core i9 12900HK - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 12900HK в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1919
Cinebench R23 (многоядерный)
18343
Geekbench 5 (одноядерный)
1863
Geekbench 5 (многоядерный)
14084

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 12900HK

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H
Номер модели i9-12900HK
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Core i9 11980HK и Core i9 12900HK
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11. Core i9 12900H и Core i9 12900HK

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