Intel Core i9 12900HK против i9 12900H
Что лучше: Intel Core i9 12900HK на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i9 12900H на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900HK +6%
1899
1786
Cinebench R23 (многоядерный)
18198
Core i9 12900H +5%
19167
Geekbench 5 (одноядерный)
1835
Core i9 12900H +1%
1852
Geekbench 5 (многоядерный)
13911
Core i9 12900H +2%
14229
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i9-12900HK
|i9-12900H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Сайт Intel Core i9 12900H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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