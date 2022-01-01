Intel Core i9 13900HK против i9 12900HK
Что лучше: Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 12900HK на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1955
Cinebench R23 (многоядерный)
18483
Passmark CPU (одноядерный)
3762
Passmark CPU (многоядерный)
29068
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900HK +9%
1828
1680
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HK +6%
14510
13753
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 декабря 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i9-13900HK
|i9-12900HK
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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