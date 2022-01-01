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Intel Core i9 13900

Intel Core i9 13900

Core i9 13900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.

Обратите внимание: тесты i9 13900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13900 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2180
Cinebench R23 (многоядерный)
37411
Geekbench 5 (одноядерный)
2110
Geekbench 5 (многоядерный)
21822

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13900

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 24
Количество потоков 32
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i9 13900 или Ryzen 9 5900X
2. Core i9 13900 или Ryzen 9 5950X
3. Core i9 13900 или Core i5 12400
4. Core i9 13900 или Core i7 12700
5. Core i9 13900 или Ryzen 7 5800X3D
6. Core i9 13900 или Core i7 13700K
7. Core i9 13900 или Core i9 13900K
8. Core i9 13900 или Ryzen 9 7950X
9. Core i9 13900 или Core i5 12600
10. Core i9 13900 или Core i7 13700
11. Core i9 13900 или Ryzen 7 7800X

Комментарии

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