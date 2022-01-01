Core i9 13900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.