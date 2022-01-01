Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900 на 2.0 ГГц или i7 13700 с 16-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.