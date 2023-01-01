Intel Core i9 13900H против i9 13900
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или десктопный i9 13900 с 24-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900H
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 13900
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1871 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2184
Cinebench R23 (многоядерный)
37169
Geekbench 5 (одноядерный)
1860
Core i9 13900 +14%
2114
Geekbench 5 (многоядерный)
13963
Core i9 13900 +56%
21795
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13900H
|i9-13900
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|8
|16
|Частота
|1.9 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Количество ядер
|14
|24
|Количество потоков
|20
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|219 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900H
|Сайт Intel Core i9 13900
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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