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Intel Core i9 13900H против i9 13900

Intel Core i9 13900H
VS
Intel Core i9 13900
Intel Core i9 13900H
Intel Core i9 13900

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или десктопный i9 13900 с 24-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900 and 13900H
Причины выбрать Intel Core i9 13900H
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 13900
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2124 и 1871 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900H
1860
Core i9 13900 +14%
2114
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900H
13963
Core i9 13900 +56%
21795
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900H и i9 13900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900H i9-13900
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 16
Потоков 8 16
Частота 1.9 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 14 24
Количество потоков 20 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 219 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900H
1.69 терафлопс
Core i9 13900
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H Сайт Intel Core i9 13900
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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