Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или десктопный i9 13900 с 24-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.