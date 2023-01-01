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Intel Core i9 13900F

Intel Core i9 13900F

Core i9 13900F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13900F в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2198
Cinebench R23 (многоядерный)
37788
Geekbench 5 (одноядерный)
2143
Geekbench 5 (многоядерный)
21929
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13900F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i9-13900F
Интегрированная графика Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16
Потоков 16
Частота 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 24
Количество потоков 32
Частота шины 100 МГц
Множитель 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900F
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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2. Intel Core i9 13900F или Intel Core i7 13700K
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4. Intel Core i9 13900F или AMD Ryzen 7 7700X
5. Intel Core i9 13900F или AMD Ryzen 9 7900X
6. Intel Core i9 13900F или Intel Core i9 13900KF
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