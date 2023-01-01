Intel Core i9 13900F
Core i9 13900F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2198
Cinebench R23 (многоядерный)
37788
Geekbench 5 (одноядерный)
2143
Geekbench 5 (многоядерный)
21929
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13900F
|Интегрированная графика
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|Ядер
|16
|Потоков
|16
|Частота
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|Количество ядер
|24
|Количество потоков
|32
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900F
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20