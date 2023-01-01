Core i9 13900F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.