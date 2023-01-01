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Intel Core i9 13900KF против i9 13900F

Intel Core i9 13900KF
VS
Intel Core i9 13900F
Intel Core i9 13900KF
Intel Core i9 13900F

Что лучше: Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.4) или i9 13900F на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900F and 13900KF
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
  • На 48% ниже чем у Core i9 13900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +10%
24089
Core i9 13900F
21869
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KF и i9 13900F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900K i9-13900F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 32
Частота 3.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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