Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.