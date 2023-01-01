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Intel Core i9 13900F против AMD Ryzen 9 7900

Intel Core i9 13900F
VS
AMD Ryzen 9 7900
Intel Core i9 13900F
AMD Ryzen 9 7900

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900 and 13900F
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
  • Имеет на 12 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900F +26%
21869
Ryzen 9 7900
17368
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900F и AMD Ryzen 9 7900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i9-13900F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 24
Частота 2.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -

Другое

Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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