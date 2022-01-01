Intel Core i9 13900K
Core i9 13900K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 68 МБ.
Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2189
Cinebench R23 (многоядерный)
36866
Geekbench 5 (одноядерный)
2127
Geekbench 5 (многоядерный)
23465
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 октября 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-13900K
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|24
|Количество потоков
|32
|Частота
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|68МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|32
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20