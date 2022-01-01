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Intel Core i9 13900K

Intel Core i9 13900K

Core i9 13900K - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 68 МБ.

Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13900K в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2189
Cinebench R23 (многоядерный)
36866
Geekbench 5 (одноядерный)
2127
Geekbench 5 (многоядерный)
23465

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13900K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 октября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900K
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 24
Количество потоков 32
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 68МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i9 10900K и Core i9 13900K
2. Ryzen 9 5950X и Core i9 13900K
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