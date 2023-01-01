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Intel Core i9 13900K против Apple M2 Ultra

Intel Core i9 13900K
VS
Apple M2 Ultra
Intel Core i9 13900K
Apple M2 Ultra

Что лучше: десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Разблокированный множитель
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1972 балла
Причины выбрать Apple M2 Ultra
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 710.4 ГБ/c (793%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +32%
2238
M2 Ultra
1698
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +41%
38437
M2 Ultra
27348
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K
60560
M2 Ultra
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +16%
2306
M2 Ultra
1986
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K
24179
M2 Ultra +16%
28016
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и Apple M2 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 5 мая 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (76-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 64МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 134 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 60 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Max GPU (76-core)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
M2 Ultra
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 192 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 800 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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