Intel Core i9 13900K против Apple M2 Ultra
Что лучше: десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Ultra были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
90
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Разблокированный множитель
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1972 балла
Причины выбрать Apple M2 Ultra
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 710.4 ГБ/c (793%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддерживает до 192 ГБ LPDDR5-6400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +32%
2238
1698
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +41%
38437
27348
Passmark CPU (одноядерный)
4731
Passmark CPU (многоядерный)
60560
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +16%
2306
1986
Geekbench 5 (многоядерный)
24179
M2 Ultra +16%
28016
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|5 мая 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M2 Max GPU (76-core)
Процессор
|Ядер
|8
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|-
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|24
|Количество потоков
|32
|24
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|30x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|64МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|134 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|60 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M2 Max GPU (76-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|192 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|800 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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