Что лучше: десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M2 Ultra на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.