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Intel Core i9 13900K против Apple M2 Pro

Intel Core i9 13900K
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i9 13900K
Apple M2 Pro

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 54% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1963 балла
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 76% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +41%
2282
M2 Pro
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +176%
39346
M2 Pro
14232
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K
4747
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K
59674
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +16%
2284
M2 Pro
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +73%
24370
M2 Pro
14060
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake-S -
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU

Производительность

Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 12
Частота 3.0 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
M2 Pro
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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