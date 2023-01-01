Intel Core i9 13950HX
- Ядер: 24
- L3-кэш: 36МБ (общий)
- TDP: 45-55 Вт
- Размер транзистора: 10 нанометров
Core i9 13950HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.
Обратите внимание: тесты i9 13950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
2068
Geekbench 5 (многоядерный)
22219
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13950HX
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.5 ГГц
|Ядер
|16
|Потоков
|16
|Частота
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|Количество ядер
|24
|Количество потоков
|32
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|22x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|32
|TGP
|45 Вт
iGPU FLOPS
0.74 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13950HX
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20