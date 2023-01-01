Intel Core i9 13950HX

Ядер: 24

24 L3-кэш: 36МБ (общий)

36МБ (общий) TDP: 45-55 Вт

45-55 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i9 13950HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.