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Intel Core i9 13950HX

Intel Core i9 13950HX
  • Ядер: 24
  • L3-кэш: 36МБ (общий)
  • TDP: 45-55 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i9 13950HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.
Обратите внимание: тесты i9 13950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13950HX в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
2068
Geekbench 5 (многоядерный)
22219
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13950HX

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i9-13950HX
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16
Потоков 16
Частота 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц
Общее
Количество ядер 24
Количество потоков 32
Частота шины 100 МГц
Множитель 22x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13950HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i9 13950HX и Intel Core i9 12950HX
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3. Intel Core i9 13950HX и AMD Ryzen 9 7945HX
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