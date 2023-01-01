Intel Core i9 13980HX против i9 13950HX
Что лучше: Intel Core i9 13980HX на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.6) или i9 13950HX на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13950HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13980HX
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2100
Cinebench R23 (многоядерный)
26860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13980HX +4%
2126
2049
Geekbench 5 (многоядерный)
21124
Core i9 13950HX +4%
21879
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13980HX
|i9-13950HX
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|5.5 ГГц
|Ядер
|16
|16
|Потоков
|16
|16
|Частота
|1.6 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4 ГГц
|Количество ядер
|24
|24
|Количество потоков
|32
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|22x
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|36МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1650 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13980HX
|Сайт Intel Core i9 13950HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1