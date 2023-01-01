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Intel Core i9 13950HX против AMD Ryzen 9 7940HS

Intel Core i9 13950HX
VS
AMD Ryzen 9 7940HS
Intel Core i9 13950HX
AMD Ryzen 9 7940HS

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13950HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7940HS с 8-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7940HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7940HS and 13950HX
Причины выбрать Intel Core i9 13950HX
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13950HX +58%
28895
Ryzen 9 7940HS
18267
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13950HX +28%
20039
Ryzen 9 7940HS
15716
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13950HX и AMD Ryzen 9 7940HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i9-13950HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 40x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Сокет BGA-1964 FP8
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 780M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 3000 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13950HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13950HX Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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