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Intel Core i9 9880H

Intel Core i9 9880H

Core i9 9880H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 9880H в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
459
Cinebench R20 (многоядерный)
3221
Passmark CPU (одноядерный)
2597
Passmark CPU (многоядерный)
13872
Geekbench 5 (одноядерный)
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
6626

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 9880H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 556 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake
Номер модели i9-9880H
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Множитель 23x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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