Intel Core i9 9880H против Apple M1
Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 69% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 26.45 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1075 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9880H +12%
461
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H +54%
3301
2137
Passmark CPU (одноядерный)
2573
Apple M1 +46%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
14144
Apple M1 +8%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1093
Apple M1 +61%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
6689
Apple M1 +14%
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|556 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i9-9880H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Множитель
|23x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9880H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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