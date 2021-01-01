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Intel Core i9 9880H против Apple M1

Intel Core i9 9880H
VS
Apple M1
Intel Core i9 9880H
Apple M1

Что лучше: Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 69% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 26.45 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1075 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9880H +12%
461
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9880H +54%
3301
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2573
Apple M1 +46%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
14144
Apple M1 +8%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1093
Apple M1 +61%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6689
Apple M1 +14%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 556 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-9880H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 23x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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