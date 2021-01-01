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Intel Core i9 9880H против Apple M1 Pro

Intel Core i9 9880H
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 9880H
Apple M1 Pro

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i9 9880H на 2.3 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 9880H
Причины выбрать Intel Core i9 9880H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.38 терафлопс
  • На 163 ГБ/c (390%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1101 балл
  • На 33% ниже чем у Core i9 9880H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9880H
1154
M1 Pro +33%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9880H
8786
M1 Pro +41%
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9880H
2600
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9880H
14291
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9880H
1120
M1 Pro +58%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9880H
6794
M1 Pro +88%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9880H и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 апреля 2019 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake -
Номер модели i9-9880H -
Сокет BGA-1440 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 23x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 2048
TMUs 24 128
ROPs 3 64
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9880H
0.38 терафлопс
M1 Pro +1268%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9880H -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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