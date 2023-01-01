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Acer Extensa 15 против Aspire 3 (A314-36)

39 из 100
Acer Extensa 15
VS
36 из 100
Acer Aspire 3 (A314-36)
Acer Extensa 15
Acer Aspire 3 (A314-36)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Extensa 15 и Aspire 3 (A314-36) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Extensa 15
  • На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4532 vs 2235 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A314-36)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (713 и 862 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Extensa 15
vs
Aspire 3 (A314-36)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.4 кг
Размеры 362.9 x 237.5 x 18.9 мм 328.3 x 217.2 x 18 мм
Площадь 862 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~75.8%
Боковые рамки 8.8 мм 9.2 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TFT LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Extensa 15
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
Aspire 3 (A314-36)
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~24% more screen space
Максимальная яркость
Extensa 15
220 нит
Aspire 3 (A314-36)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 160 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц -
Ядер 4 4 (0P + 4E)
Потоков 8 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Extensa 15 +103%
4532
Aspire 3 (A314-36)
2235
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.49 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 256
Блоки текстурирования (TMUs) 8 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 8
Производительность GPU
Extensa 15
0.49 терафлопс
Aspire 3 (A314-36) +51%
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц -
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Опционально Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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