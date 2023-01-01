Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U - Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Extensa 15 На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4532 vs 2235 баллов

На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4532 vs 2235 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать Acer Aspire 3 (A314-36) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.4 и 1.78 кг) Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (713 и 862 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.4 кг Размеры 362.9 x 237.5 x 18.9 мм 328.3 x 217.2 x 18 мм Площадь 862 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~75.8% Боковые рамки 8.8 мм 9.2 мм Цвета Серый Серебристый Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD TFT LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Extensa 15 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Aspire 3 (A314-36) 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 24% more screen space Максимальная яркость Extensa 15 220 нит Aspire 3 (A314-36) 220 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 160 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 610M Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1400 МГц FLOPS 0.49 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерные блоки 128 256 Блоки текстурирования (TMUs) 8 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 8 Производительность GPU Extensa 15 0.49 терафлопс Aspire 3 (A314-36) +51% 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц - Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Опционально Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.