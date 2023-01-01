Acer Aspire 3 (A314-36)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~75.8%
- Размеры: 328.3 x 217.2 x 18 мм
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Обзор
Производительность системы
29
Производительность в играх
20
Экран
17
Автономность
62
Коммуникации
47
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
36
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 (A314-36)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Размеры
|328.3 x 217.2 x 18 мм
|Площадь
|713 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|Боковые рамки
|9.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Материал
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TFT LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|160 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0 ГГц
|Ядер
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
791
Geekbench 5 (многоядерный)
2085
Cinebench R23 (одноядерный)
678
Cinebench R23 (многоядерный)
2235
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|FLOPS
|0.74 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
Производительность GPU
0.74 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да