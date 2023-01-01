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Acer Aspire 3 (A314-36)

Acer Aspire 3 (A314-36)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.8%
  • Размеры: 328.3 x 217.2 x 18 мм
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Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 3 (A314-36) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
29
Производительность в играх
20
Экран
17
Автономность
62
Коммуникации
47
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
36

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 3 (A314-36)

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 328.3 x 217.2 x 18 мм
Площадь 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8%
Боковые рамки 9.2 мм
Цвета Серебристый
Материал Пластик
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TFT LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц
Ядер 4 (0P + 4E)
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
791
Geekbench 5 (многоядерный)
2085
Cinebench R23 (одноядерный)
678
Cinebench R23 (многоядерный)
2235
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 0 Гбит/с
Шейдерные блоки 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8
Производительность GPU
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Aspire 5 (A514-55) или Acer Aspire 3 (A314-36)
2. Acer Swift 1 (SF114-34) или Acer Aspire 3 (A314-36)
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