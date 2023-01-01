Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор Apple M1 - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 6995 баллов

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 6995 баллов Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift Go SFG14-71 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 15.1 Вт*ч большей батареей (65 и 49.9 Вт*ч)

Комплектуется на 15.1 Вт*ч большей батареей (65 и 49.9 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.25 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 312.9 x 217.9 x 14.9 мм Площадь 646 см2 682 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~83.4% Боковые рамки 8.8 мм 5.7 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1069:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% - Охват Adobe RGB 85.9% - Охват DCI-P3 98.6% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Macbook Air (M1, 2020) 400 нит Swift Go SFG14-71 н/д

Батарея Ёмкость 49.9 Вт*ч 65 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:23 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 172 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 450 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Macbook Air (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс Swift Go SFG14-71 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 79.6 дБ - Микрофонов 3 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.