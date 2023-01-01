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Acer Swift Go SFG14-71

Acer Swift Go SFG14-71
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.4%
  • Размеры: 312.9 x 217.9 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Swift Go SFG14-71 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
35
Экран
41
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift Go SFG14-71

Корпус

Вес 1.25 кг
Размеры 312.9 x 217.9 x 14.9 мм
Площадь 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1618
Geekbench 5 (многоядерный)
7095
Cinebench R23 (одноядерный)
1647
Cinebench R23 (многоядерный)
6959
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) против Swift Go SFG14-71
2. XPS 13 Plus 9320 против Swift Go SFG14-71
3. MacBook Air (M2, 2022) против Swift Go SFG14-71
4. MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Swift Go SFG14-71
5. XPS 13 9315 против Swift Go SFG14-71
6. Galaxy Book 3 Ultra против Swift Go SFG14-71
7. Galaxy Book 3 Pro (14") против Swift Go SFG14-71
8. Galaxy Book 3 360 (13.3") против Swift Go SFG14-71
9. Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) против Swift Go SFG14-71
10. Gram 14 (2023) против Swift Go SFG14-71
11. Gram Style 14" (2023) против Swift Go SFG14-71
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